В Минфине ответили на вопрос о новых кредитах для Венесуэлы

Замглавы российского Минфина Сергей Сторчак заявил, что Венесуэла не просила новых кредитов у России, передает РИА «Новости».

Как отмечается, замминистра не прокомментировал возможность реструктуризации долга Каракаса перед Москвой, отметив, что суверенный долг Венесуэлы по Парижскому клубу превышает $10 млрд. Он ответил на вопрос о предоставлении стране новых кредитов.

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«Новых не просят», — заявил Сторчак.

Он также рассказал, что Венесуэла просила о финансово-экономических консультациях на постоянной основе, а также о российском финансовом консультанте в минфине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы.