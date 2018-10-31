«Газпром нефть» предлагает создать в ЯНАО полигон для изучения и разработки запасов Ачимовской толщи

Вице-премьер Дмитрий Козак провел на площадке Научно-Технического Центра «Газпромнефти» совещание по вопросам технологического развития нефтяной отрасли, в ходе которого председатель правления компании Александр Дюков рассказал о перспективе освоения запасов Ачимовской толщи.

Он отметил, что традиционные месторождения в Западной Сибири истощаются, и так называемой «легкой» нефти, которую можно добывать технологиями прошлого века, становится все меньше.

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«Одна из главных целей для российской нефтяной отрасли — это создание новых эффективных технологий и оборудования для работы с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами», — заметил Дюков.

«Газпром нефть» уже создала первую в отрасли диджитал-модель Ачимовской толщи, изучив ее объекты в шести регионах России. Теперь же компания предлагает создать технологический полигон на базе одного из ее лицензионных участков в ЯНАО.

По словам Дюкова, только решение задачи по рентабельной разработке Ачимовской толщи может обеспечить дополнительную добычу 20-40 млн тонн нефти в год.

Козак также посетил «ГеоНавигатор» — уникальный Центр управления бурением «Газпром нефти». На данный момент свыше 70% всех скважин, пробуренных на месторождениях компании, относятся к категории высокотехнологичных. По этому показателю «Газпром нефть» признана лидером российской нефтегазовой отрасли.