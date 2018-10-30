Министр финансов России Антон Силуанов высказался о пересмотре «налога на роскошь» в эфире передачи «Познер» на Первомканале. об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что разница в доходах создает социальное напряжение. По словам Силуанова, правительство уже повышало налог на предметы роскоши.

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«Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — рассказал Силуанов.

Он отметил, что плоская шкала налогообложения уже устоялась, и менять что-либо в этом отношении было бы неправильно.

Ранее Силуанов рассказал, почему министров финансов не любят.