Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Клишас прокомментировал идею Франции отправить войска на Украину

Клишас: Франции следует направить свои войска на защиту Гренландии, а не Украины
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Франции следовало бы помочь Дании и отправить войска на защиту Гренландии. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить на Украину французские войска.

«Лучше бы направили в Гренландию», — написал он.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат» для поддержания мира. При этом политик заметил, что речь не идет о силах, «которые обязуются участвовать в боевых действиях». Подразумеваются «силы обеспечения после подписания мирного соглашения», уточнил президент Франции.

6 января украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после окончания конфликта.

Ранее Арестович объяснил стремление Запада отправить войска на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27572869_rnd_6",
    "video_id": "record::ef5e2b4b-1bd3-42e1-9939-2c605267e209"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+