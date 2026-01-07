Размер шрифта
Во Франции заявили, что «коалиция желающих» не отправит военных на Украину

Филиппо: «коалиция желающих» не отправит войска на Украину из-за войны с Россией
Alexis Sciard/Global Look Press

Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что ни одна страна из западной «коалиции желающих» не рискнет отправить свои войска на Украину, кроме Соединенного Королевства.

«Реальность такова, что, за исключением Великобритании, ни одна страна не хочет этого делать (Германия, США и Италия вчера это ясно подчеркнули), поскольку все знают, что это неизбежно приведет к войне против России!» — написал он.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским.

По итогам этого саммита Уиткофф заявил о «значительном прогрессе», который был достигнут в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что речь идет о гарантиях безопасности для Киева, а также плане экономического процветания страны.

Газета Politico писала, что США на встрече «коалиции желающих» в Париже не стали подписывать совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине.

Ранее Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины.

