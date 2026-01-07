Певица Екатерина Семенова объяснила, почему не учувствует в «голубых огоньках»

Размер шрифта
Певица Екатерина Семенова рассказала в беседе с NEWS.ru, что уже много лет не участвует в «голубых огоньках» и подобных телепроектах.

Семенова отметила, что ее давно перестали приглашать на телешоу. Она заявила, что не соответствует их уровню.

«Есть первый эшелон артистов, второй, третий, четвертый. А я уже много лет стою на перроне. Но я не в очереди. Я сама по себе. Я работаю. У меня в этом нет недостатка. Душевных терзаний о том, что я не хожу в блестках, и на мои концерты приходят в кокошниках, тоже нет», — поделилась артистка.

Семенова отметила, что довольна своей жизнью и независимостью в творчестве.

«Конечно, профессия — проститутская. И, конечно, если я не продамся — у меня не будет работы. Я продаюсь, но с достоинством», — подчеркнула исполнительница.
По словам Семеновой, она не будет переступать через себя даже за большие деньги.

Семенова известна по хитам «Подруги замужем давно», «На минутку», «Школьница», «Любовь прекрасна и грустна» и «Последнее танго». Она работала с такими артистами, как Алена Апина, Светлана Лазарева, Лариса Долина, Тамара Гвердцители, Алика Смехова, Светлана Разина, Юлиан, Владимир Маркин, Ксения Георгиади.

Ранее Екатерина Семенова дала необычное объяснение феномена Кадышевой.

