Эксперты предупредили о схемах мошенников на фоне нововведений Центробанка

Мошенники начали адаптировать свои схемы под новые признаки подозрительных операций, которые вводит Центральный банк РФ с 1 января 2026 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, злоумышленники используют как минимум два сценария. В одном случае они представляются сотрудниками банка или портала Госуслуги и под предлогом новых требований ЦБ просят подтвердить номер телефона. В другом — сообщают о якобы заблокированном счете из-за срабатывания обновленных правил и предлагают «разблокировать» его, переведя деньги на «безопасный счет» или сообщив код из смс.

Специалисты отмечают, что в январе подобные схемы особенно опасны из-за активного информирования о нововведениях, которое вызывает у граждан тревогу и страх блокировки счетов. Не разобравшись в деталях, люди могут довериться псевдоспециалистам, обещающим помощь.

В «Мошеловке» рекомендуют решать вопросы, связанные с блокировками и проверками, только через официальные каналы — по телефону, указанному на банковской карте или на сайте кредитной организации. Эксперты подчеркивают, что новые правила ЦБ предназначены для работы банков и не предполагают звонков клиентам с требованиями совершить какие-либо действия.

Там также напомнили, что ни банки, ни «Госуслуги» никогда не просят по телефону сообщать коды из смс, пароли или переводить деньги на так называемые безопасные счета.

Банк России объявил о расширении перечня признаков мошеннических переводов. В их числе — операции через Систему быстрых платежей на суммы от 200 тыс. рублей с последующим перечислением средств третьим лицам в течение суток, попытки внесения наличных через цифровые карты, смена номера телефона для авторизации незадолго до перевода, использование нетипичного программного обеспечения или провайдера связи, а также совпадение данных получателя цифрового рубля с информацией из реестра переводов без согласия клиента.

