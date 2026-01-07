Адвокат Мадуро получил премию «Звезда судебных разбирательств»

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак является обладателем премии «Звезда судебных разбирательств». Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2025 года международная организация Benchmark Litigation присудила Поллаку премию «Звезда судебных разбирательств», а также «Звезда национальной практики».

Адвокат венесуэльского лидера ранее представлял интересы бывшего руководителя энергетической корпорации Enron, с которого были сняты обвинения в масштабном мошенничестве.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала Трампа к миру и диалогу.

Ранее Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.