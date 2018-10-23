Встреча Путина и Трампа в Хельсинки обошлась Финляндии в €5,7 млн

Встреча российского президента Владимира Путин и президента США Дональда Трампа в Хельсинки обошлась финскому бюджету в €5,7 млн. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поправку к бюджету страны.

«Всего приблизительно €5,7 млн требуется на покрытие затрат полиции, Пограничной охраны, Сил обороны, Министерства иностранных дел для (покрытия расходов) организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки», — цитирует агентство документ.

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Кроме того, как сообщают финские СМИ, около €250 тыс. потратила канцелярия президента Финляндии. Тем не менее бюджете на возмещение этих средств нет.

Саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа прошел в Хельсинки 16 июля.