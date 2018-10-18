Волкер рассказал, как часто США будут вводить антироссийские санкции по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация Штатов «каждые месяц-два» будет вводить новые антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом дипломат рассказал на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Реклама

«Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два», — заявил Волкер.

Он отметил, что США тесно работают с союзниками в Европе по вопросу санкций, а также заявил о своей вере в то, что антироссийские санкции имеют эффект.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о возможности отмены ответных мер на антироссийские санкционные ограничения.