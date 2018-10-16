Эксперт: дешевизна перевозки угля оплачивается другими отраслями

Угольная отрасль фактически получает субсидии от более низких железнодорожных тарифов, считает экономист Фарид Хусаинов. Тарифы на перевозку грузов по железной дороге сгруппированы в три класса: для щебня 400 руб. (без НДС, перевозка 1 тонны на 1650 км), угля – 520 руб., дизтоплива – 1700 руб., алюминия – 1900 руб.

«Только эти субсидии поступают не из бюджета, а от участников транспортного рынка – отправителей разных других грузов: нефти и нефтепродуктов, черных металлов, металлолома, химикатов, зерна, продукции машиностроения и металлообработки и т. д. И именно потому, что это субсидирование идет не из госбюджета, а из бюджетов множества разных компаний, оно не бросается в глаза общественности, его не обсуждают при голосовании за бюджет страны», — пишет он в колонке в газете «Ведомости».

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Практически весь рост угольной отрасли в последние годы продиктован развитием экспортного потенциала, и от его дешевизны выигрывают зарубежные покупатели, рассуждает Хусаинов. Кроме того, он прогнозирует, что развитие этого направления потребует больших инвестиций, которые могут быть отвлечены от других проектов.

Впрочем, в дифференциации тарифов ничего противоестественного нет, отмечает эксперт.

«Что важно помнить, когда речь идет о ситуации в России? Во-первых, когда мы делаем вывод об успешности той или иной отрасли, мы должны видеть природу этой успешности и понимать, не заключается ли она в искусственных нерыночных условиях хозяйствования. А во-вторых, возможно, регуляторы и общественность согласны с существующим положением дел, но это в любом случае должно быть, как говорят в медицине, информированное согласие», — полагает Хусаинов.