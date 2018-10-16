Названы самые быстро дорожающие продукты

Росстат составил список продуктов, цены на которые больше всего выросли с декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, сильнее всего подорожало пшено – на 40,9%. Сейчас стоимость одного килограмма пшена в среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале года она была около 30 рублей.

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От него незначительно отстала белокачанная капуста (40,3%), следом идут морковь (24,7%) и сахар (16,2%).

Также значительно выросли цены на охлажденных и мороженных кур — они подорожали на 11,7%.

При этом далеко некоторые продукты, напротив, стали дешевле. Например, огурцы подешевели на 58,6%, а помидоры на 48,9%.