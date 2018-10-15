Новак встретился с министром нефти Ирана

Министр энергетики РФ Александр Новак Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Министерства энергетики России Александр Новак провел встречу со министром нефти Ирана Бижаном Зангане. Об этом говорится в сообщении российского Минэнерго в твиттере.

«Александр Новак провел встречу с министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Зангане», — рассказали в министерстве.

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Подробности встречи на данный момент неизвестны.

Ранее Новак прокомментировал возможность выхода Ирана из ОПЕК+.