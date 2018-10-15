Politico: ЕС и Британия могут обсудить Brexit на саммите в Брюсселе

Напряженные переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем зашли в тупик, однако участники дискуссии — и со стороны Европейского Союза (ЕС), и со стороны Великобритании — пытаются спасти сделку, пишет Politico.

Последний раз встреча переговорщиков состоялась в субботу. Британский чиновник, близкий к ходу переговоров, сказал, что заключение сделки в субботу «не предполагалось». По его словам, настало время для того, чтобы поднять «технические переговоры на политический уровень».

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Другой европейский дипломат дал «поразительно схожую оценку», отмечает Politico. По его словам, пришло время для того, чтобы политики вмешались и взяли под контроль переговоры по Brexit.

Как предполагают британские и европейские чиновники, прежде чем сделка между Лондоном и Брюсселем будет окончательно заключена необходимо непосредственное участие в переговорах премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкера, а возможно и других европейских лидеров. Похоже этот момент близок, утверждает издание.

Как отмечается, следующая попытка может состояться в среду, когда британский премьер встретится с европейскими лидерами на предстоящем саммите ЕС 17 октября. Тем не менее, на данный момент британская сторона еще не подтверждала свое участие, говорится в материале.