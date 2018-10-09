Минфин протестирует спрос инвесторов на ОФЗ

Минфин России на аукционе 10 октября предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) в объеме 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минфина.

«Выход на первичный рынок с сокращенным объемом ОФЗ осуществляется в целях мониторинга настроения участников рынка», — заявили в министерстве.

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Планируется разместить ОФЗ серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 года.

25 сентября сообщалось, что Минфин России отказался проводить аукцион по размещению облигаций федерального займа в целях содействия дальнейшей стабилизации ситуации на долговом рынке.