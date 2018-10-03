Новак признал, что Россия не достигла пика добычи нефти

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия не достигла пика добычи нефти, передает РИА «Новости».

При этом, по его мнению, есть возможность нарастить добычу.

«Мы в этом году ожидаем 555 миллионов тонн примерно (добычи нефти)… У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том, что сейчас прорабатываются меры стимулирования», — сказал Новак.

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Он уточнил, что долгосрочный прогноз цены на нефть можно будет делать не раньше конца 2018 года.

«Многое будет зависеть от геополитических факторов, трудно спрогнозировать. Нужно смотреть на ситуацию на рынке в ноябре, четвертом квартале этого года и первом квартале следующего года», — сказал Новак.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цены на нефть продолжат расти в ближайшие три года.