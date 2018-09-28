Тимошенко рассказала, что планирует сделать с «Газпромом»

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что планирует «выбить все долги» из «Газпрома», если победит на выборах. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, Россия и «Газпром» «заплатят все до последней копейки». Кроме того, политик подчеркнула, что «Газпром» задолжал не «Нафтогазу» а всей Украине.

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«И все полученные деньги пойдут не на миллионные премии руководству «Нафтогаза» и не в карманы к власти. Эти деньги — для людей», — добавила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что Тимошенко заявила о намерении ликвидировать «Нафтогаз Украины».