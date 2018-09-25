Додон: без России Молдавия не выживет

Временно отстраненный от исполнения своих обязанностей президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна «не выживет» без хороших стратегических отношений с Россией в экономической, энергетической и социальной сферах, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Без России Молдавия не выживет, я имею в виду без хороших стратегических отношений с Россией. Россия — это рынок сбыта, мы не продадим наши промышленные товары на другие рынки, энергетически мы зависим от России, социально мы зависим от России, потому что там работают 600 тысяч наших граждан, которые каждый год присылают домой миллиард долларов», — заявил Додон.

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Он также подчеркнул, что без участия России также будет невозможно решение «приднестровской проблемы».

Ранее сообщалось, что конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения своих полномочий.