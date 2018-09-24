Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития рассчитывает на серьезный рост малого и среднего бизнеса в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у властей запланировано за шестилетний срок выдача более 10 трлн руб. льготных кредитов по ставке равной ключевая ставка плюс 2%.

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Министр отметил, что в следующем году по программе предполагается выдать более 1 трлн руб. кредитов.

«Это очень значительный объем, который, по нашим оценкам, даст серьезный толчок к развитию большого количества малых и средних предприятий в нашей стране», — сказал Орешкин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что произошел «перелом» по кредитованию малого и среднего бизнеса.