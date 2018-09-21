МЭР: российским компаниям предоставят право регистрироваться в русских офшорах

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российские компании в перспективе получат возможность регистрироваться в специальных административных районах (САР). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что долгосрочно никаких проблем для перехода российских компаний в такой режим работы нет, особенно когда налоговый режим, который там есть по холдинговым компаниям, должен быть распространен на всю территорию России», — сказал Орешкин.

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Министр также подчеркнул, что не видит преград для регистрации российских компаний в САР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил создание «российских офшоров».