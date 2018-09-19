Профицит российского бюджета составит 1,8% ВВП в 2019 году

Профицит федбюджета России в следующем году составит 1,8% ВВП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект бюджета.

Отмечается, что в 2020 году профицит бюджета составит 1,1% ВВП, а в 2021 — 0,8% ВВП.

Как стало известно, расходы бюджета в 2019 году составят 18,06 трлн руб, в 2020 году — 19,01 трлн руб, а в 2021 году — 20,04 трлн руб.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на финансирование социального блока национальных проектов за три года будет направлено 2,8 трлн руб.

Она также добавила, что власти повысят размер пособия по безработице в 2019 году.