Кабмин увеличил скидки на сельхозтехнику для аграриев

Правительство увеличило скидки для сельхозпроизводителей на агропромышленную технику. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Размеры предоставляемых скидки и субсидии увеличены с 15% и 20% до 25% и 30% (в зависимости от субъекта Федерации, в который планируется поставка техники) по договорам купли-продажи и договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с 15 августа до 15 декабря 2018 года, по которым производителем (дилером) и сельскохозяйственным товаропроизводителем или российской лизинговой компанией акт приема-передачи сельскохозяйственной техники подписан до 31 декабря 2018 года», — заявили в правительстве.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что необходимо выделить 5 млрд руб. из резервного фонда правительства на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на горючее.