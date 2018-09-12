Белозеров назвал направления цифровизации РЖД

В РЖД приняты основополагающие документы для проведения цифровизации. Об этом глава компании Олег Белозеров сообщил в рамках сессии «Цифровой транспорт - будущее большой Евразии» на Восточном экономическом форуме.

Он рассказал, что в рамках цифровизации компания видит для себя два направления. Это «внешний контур», где «мы с использованием цифры хотим предоставлять новые продукты и привлекать новых клиентов». Второе направление - это оптимизация внутренних процессов и процедур.

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Глава РЖД рассказал о некоторых цифровых проектах компании. В частности, о создании интегрированной системы управления взаимоотношениями с клиентами в области грузовых перевозок. Одним из ее элементов является электронная, торговая площадка «Грузовые перевозки». На ней, путем небольшого количества кликов, без оформления множества бумаг, можно заказать перевозку. Платформа уже предоставляет сквозной сервис - включая услуги автомобильного транспорта и складские услуги.

РЖД также в режиме реального времени может отслеживать место нахождения вагонов, и выстраивать наиболее оптимальный путь движения. «У нас снижается порожний пробег, соответственно, эффективность РЖД повышается», - говорит Белозеров.

По его словам, на сенодняшний момент к этой платформе присоединилось почти 3 тысячи грузоотправителей, оборот составил более 10 млрд руб.

«С таким же комплексным подходом идем и к пассажирам. Это оформление проездных документов, в том числе и на мультимодальные маршруты. Это возможность заказать не только билеты, но и заказать гостиницу, забронировать такси», - отмечает глава РЖД.

«На сегодняшний момент ключевым элементом является время. Цифра дает нам возможность все процедуры сократить если не до мгновения, то очень серьезно», - резюмирует он.