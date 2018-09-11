На ВЭФ заключено пять инвестсоглашений на 400 млрд руб.

В первый день проведения Восточного экономического форума подписано пять инвестиционных соглашений на 400,6 млрд руб., сообщает фонд «Росконгресс».

«Самым крупным стало соглашение о реализации инвестиционного проекта по освоению месторождений Баимской рудной зоны на Чукотке между компанией «ГДК Баимская», Минвостокразвития и правительством Чукотки. В рамках соглашения планируется привлечь 360 млрд рублей инвестиций и создать в регионе более 3,5 тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, заключено соглашение о строительстве корейской компанией Lotte International о строительстве животноводческого комплекса молочного направления и молокозавода в Приморье. Объем инвестиций корейской стороны – 1,9 млрд руб.

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, компания «Арника-Холдинг» и южнокорейская компания LS Networks подписали документы о создании агробиоэкономического кластера стоимостью 18,7 млрд рублей в ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» на территории Приморского края. В рамках реализации проекта планируется создание более 500 рабочих мест», — отмечается в сообщении.

Японская Tokyo Rope договорилась о строительстве в Приморском крае завода по производству инновационных витых сердечников для кабелей ЛЭП. Предполагаемая сумма инвестиций — 7,8 млрд рублей. Будет создано 80 рабочих мест. Кроме того, в рамках соглашения между группой компаний «Дамате» и АПИ в Приморье будет построен птицеводческий комплекс по производству мяса индейки. В проект будет инвестировано порядка 12,2 млрд рублей.