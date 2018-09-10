Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы на год

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год торгового эмбарго в отношении Кубы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

В тексте указа сказано, что это остается в числе национальных интересов США.

Отмечается, что прежний срок действия эмбарго должен был завершиться 14 сентября 2018 года.

Реклама

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал принципы торговли Китая с США.

Также Трамп призвал корпорацию Apple перенести производство из Китая в США. По его словам, стоимость товаров Apple значительно возрасла из-за американских пошлин в отношении КНР.