На Кубе назвали антироссийские санкции дискриминацией
Посол Кубы на российской территории Херардо Пеньяльвер Порталь осудил антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Порталя, санкции против российской стороны никуда не ведут и нарушают свободу торговли.
«Куба осуждает санкции против России за их односторонний, избирательный и дискриминационный характер», — заявил Порталь.
Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило распоряжение о передаче Кубе в дар служебных собак. Речь идет о передаче четырех немецких овчарок на сумму 165 тыс. руб.