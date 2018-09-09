Джонсон раскритиковал позицию Мэй по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британский премьер-министр Тереза Мэй «обернула пояс смертника» вокруг конституции страны. Об этом сообщает The Daily Mail.

По его словам, переговоры по выходу Британии из состава Евросоюза складываются в пользу Брюсселя.

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Он также добавил, что Мэй «обернула пояс смертника» вокруг конституции Британии и передала детонатор ЕС.

Джонсон подчеркнул, что сделка Мэй по Brexit выглядит «жалкой».

Ранее СМИ сообщили, что на втором референдуме по Brexit британцы проголосуют против выхода из ЕС.