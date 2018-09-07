Минфин выступил против дополнительных преференций российским нефтяникам

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что министерство выступает против дополнительных преференций российским нефтяникам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Минфин не готов ничего обсуждать. Минфин однозначно выразил свою позицию: нефтяники деньги зарабатывают, и мы не можем в данной ситуации оправдать дополнительные льготы нефтяникам перед гражданами», — сказал Сазанов.

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Он подчеркнул, что корректировки в принятый закон о завершении налогового маневра возможны только технические.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении экспортных пошлин на нефть в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.