Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара снизился на 7 коп. и составил 69,18 руб.

Курс евро вырос на 7 коп., до 80,57 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,04%, до $76,47 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — росла на 0,09%, до $67,83 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб., курс доллара уменьшился на 21,23 коп., до 68,25 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 1,22 коп., составив 73,25 руб.

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