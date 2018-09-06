Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара увеличился на 7 коп. и составил 68,32 руб.

Курс евро снизился на 5 коп., до 79,34 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21%, до $77,11 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,28%, до $68,52 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 11,62 коп., до 79,13 руб., курс доллара увеличился на 18,91 коп., до 68,46 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 15,63 коп., составив 73,26 руб.

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