Лавров считает, что наращивание США санкций ведет в тупик

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что наращивание Соединенными Штатами не обоснованного фактами санкционного давления ведет отношения России и США в тупик. Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на телеканале «Россия 1».

При этом министр подчеркнул, что из любого тупика существует выход, и Россия открыта для диалога на основе взаимного уважения и учета интересов.

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«Мы не в первый раз подчеркиваем, что постоянное наращивание санкционного давления без какого-либо факта, предъявленного в обоснование таких санкций, контрпродуктивно и загоняет отношения в тупик», — сказал Лавров.

Комментируя заявление российского посольства в США о приближении к «точке невозврата», глава российского МИДа отметил, что данное выражение — фигура речи, и «возврат есть всегда».

Ранее Лавров предупредил, что Россия будет реагировать на американские санкции по принципу взаимности.