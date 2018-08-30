ФАС не поддержал предложение МЭР по индексации тарифов ЖКХ

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Федеральная антимонопольная служба не поддерживает предложение министерства экономического развития по индексации тарифа ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не поддерживаем это предложение», — сказал Артемьев.

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Ранее сообщалось, что в Минэкономразвития предложили провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом НДС.

В министерстве отметили, что в результате, помимо роста НДС в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством, в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост для населения.

Как отмечается, МЭР предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов, то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года.

Отмечается, что это позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.