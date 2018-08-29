Медведев пообещал наказать за холодные туалеты в школах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил, что он поручил разобраться с проблемой холодных туалетов в школах к 1 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что если поручения не будут выполнены, необходимо будет подготовить персональную ответственность для глав регионов.

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«Что касается набившей оскомину темы с теплыми санузлами, я давал поручение к 1 сентября. Если до 1 сентября то, что было сказано, не будет сделано, я просил бы и вас, Константин Анатольевич (Чуйченко) как руководителя аппарата, и вас, Ольга Юрьевна (Васильева), подготовить предложения о персональной ответственности всех, кто не справился с этой задачей», — сказал Медведев.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что более 2 тыс. российских школ не имеют теплых туалетов.