Путин процитировал Людовика XIV во время заявления о пенсионных изменениях

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не могут руководствоваться принципом короля Людовика XIV. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что меры соцзащиты при проведении пенсионной реформы должны приниматься с опережением.

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«Мы не можем руководствоваться известным принципом короля-солнца Людовика XIV, который как-то сказал: «После меня — хоть потоп». Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал сформулировать позицию по пенсионным изменениям в ближайшее время.

Глава государства добавил, что российским властям нельзя действовать механически при принятии решений о пенсионных изменениях.