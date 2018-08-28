«Россети» поддержали идею Путина о введении эталонных тарифов в электроэнергетике

Президент Владимир Путин в ходе заседания комиссии по ТЭК в Кемерово в понедельник предложил ввести эталонный принцип тарифообразования в электроэнергетике.

По его словам, в настоящее время в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов.

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«При этом эти деньги идут не на развитие региональной энергетики, а в карман конкретным лицам», - подчеркнул глава государства.

Энергетики ранее неоднократно заявляли о необходимости перехода к эталонному принципу при формировании тарифов на передачу и распределение электроэнергии.

От этого подхода, по мнению «Россетей», выиграют все: тариф на электроэнергию становится прозрачным и понятным потребителю, выравнивается стоимость электроэнергии в соседних регионах, что благоприятно скажется на их инвестиционной привлекательности, а энергокомпании получают экономически обоснованную плату за свои услуги для дальнейшего развития и модернизации инфраструктуры.