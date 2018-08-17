В Минэкономразвития сообщили об ускорении роста ВВП России в июле

В Минэкономразвития сообщили, что рост ВВП России в июле ускорился до 1,8% в годовом выражении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад «Картина деловой активности» за август 2018 года.

При этом в июне 2018 года рост ВВП составлял 1,1% в годовом выражении. По итогам января-июля рост ВВП составил 1,7%.

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Отмечается, что основной вклад в ускорение роста ВВП внесло восстановление динамики промышленного производства. Темпы роста промпроизводства увеличились с 2,2% в годовом выражении в июне до 3,9% за счет улучшения ситуации как в добывающей, так и в обрабатывающей отрасли.

Ранее сообщалось, что профицит бюджета в январе-июле 2018 года составил 2,5% ВВП.