В Совфеде оценили слова экс-министра экономики Украины о прекращении торговли с Россией

Сенатор от Республики Крым и глава Русской общины Крыма Сергей Цеков заявил, что украинские власти продолжат курс на ухудшение отношений с Россией, передает ФАН.

Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов, что Украина понесет «колоссальный ущерб» в случае приостановки торговых отношений с Россией.

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Цеков напомнил, что Киев последовательно разрывает отношения с Москвой. Он отметил, что в 2015-м Украина прекратила авиасообщение с Россией, а в августе нынешнего года украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в Киеве обсуждают закрытие железнодорожного сообщения с Россией.

«Украинские власти будут и дальше ухудшать отношения с Россией», — подчеркнул Цеков.

При этом, по словам сенатора, у «украинских элит» большое количество недвижимости в Крыму и они не будут от нее отказываться. Он посчитал, что наличие недвижимости станет фактором, который сдержит Киев от полного разрыва торговых отношений с Москвой.

«Я думаю, элита понимает, что разрыв экономических связей с нашим государством обернется полным крахом для Украины», — заключил Цеков.

Сенатор также добавил, что в последние годы товарооборот между странами только увеличился.