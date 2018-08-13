В МЭР предложили отказаться от бумажных лицензий для бизнеса

Минэкономразвития России внесло в правительство пакет законопроектов об отказе от бумажных лицензий для бизнеса, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в МЭР предполагают полностью упразднить предоставления лицензий на право выполнения работ или оказания услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в бумажном виде.

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Вместо этого предлагается вносить запись о выдаче лицензии в соответствующий реестр. Информация будет открытой и общедоступной.

В МЭР отметили, что на период адаптации лицензии можно будет получать как в бумажном, так и в электронном виде. Выписки из реестров лицензий в электронном виде предполагается предоставлять бесплатно. Законопроекты направлены на внедрение так называемой «реестровой модели» предоставления госуслуг.

Аналогичная модель уже используется при предоставлении отдельных услуг в Росреестре, ФНС, Росаккредитации и ряде других ведомств.