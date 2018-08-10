МИД Турции: решение Трампа о пошлинах нарушает правила ВТО

Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил что повышение пошлин на алюминий и сталь президентом США Дональдом Трампом нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит вред отношениям между двумя странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление.

«Невозможно согласовать решение президента Трампа о введении дополнительных пошлин на экспорт стали и алюминия с правилами Всемирной торговой организации. США должны знать, что они не смогут добиться каких-либо результатов такими санкциями и давлением», — говорится в тексте официального сообщения.

Реклама

Аксой также подчеркнул, что все действия, направленные против Турции, получат ответ и отметил, что турецкая сторона всегда была сторонником решения проблем путем дипломатии, диалога, доброй воли и взаимопонимания.

Ранее сообщалось, что Трамп вдвое повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции.