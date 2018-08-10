Помощник президента двумя словам объяснил идею изъятия сверхприбылей

Помощник президента по вопросам экономики Андрей Белоусов объяснил свою идею изъять «сверхдоходы» у 14 российских компаний, обратив внимание на то, что основной целью подобного предложения является более равномерное распределение налоговой нагрузки, пишут «Ведомости».

Белоусов также ответил на шутку владельца НЛМК Владимира Лисина, который прокомментировал сообщение о возможном изъятии сверхдоходов анекдотом о зайце, волке и медведе.

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«Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «Делиться надо»,— заявил Белоусов.

По его словам, в текущей ситуации является целесообразным создание механизма, который давал бы возможность изымать часть дополнительных доходов у сырьевых экспортеров, которые они получают за счет ослабления рубля. По его словам, механизм изъятия этих доходов через налог на прибыль не предусмотрен для металлургов и химиков. Белоусов также подчеркнул, что такой механизм должен быть увязан с ослаблением рубля, изменением конъюнктуры и инвестициями компаний в собственное производство.

Ранее Кремль подтвердил инициативу об изъятии сверхдоходов у металлургов.