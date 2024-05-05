Си Цзиньпин назвал условие урегулирования конфликта в Палестине

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал создание независимого палестинского государства необходимым условием урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Его слова приводит французское издание Le Figaro.

При этом он подчеркнул озабоченность Пекина палестино-израильским конфликтом.

«Как неоднократно показывала история, постоянная нестабильность главным образом обусловлена фактическим неисполнением резолюций ООН, эрозией принципа двух государств и отклонением от мирного процесса на Ближнем Востоке», — подчеркнул он в своей публикации.

При этом позиция Китая по Тайваню также базируется на резолюциях ООН. На этом фоне он призвал Францию к сотрудничеству во благо урегулирования ситуации в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

До этого Си Цзиньпин заявил, что КНР намерена искать выход из конфликта на Украине вместе с Францией.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.