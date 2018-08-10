Силуанов рассказал о проработке доклада по допдоходам некоторых отраслей

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правительство при подготовке доклада о дополнительных доходах сырьевых компаний учтет доводы компаний и изучит последствия для инвестклимата. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Правительство, в соответствии с поручением президента, подготовит доклад о дополнительных доходах сырьевых компаний, возникших в результате изменения внешней конъюнктуры и валютного курса», — сказал Силуанов.

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Он также отметил, что правительство не готовит никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики.

Ранее сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) прогнозирует массовый уход инвесторов с российского рынка из-за предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии у металлургов более 500 млрд руб.

Как стало известно, помощник президента Андрей Белоусов в письме главе государству Владимиру Путину предложил увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности.