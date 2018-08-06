Россельхознадзор раскрыл объемы уничтоженной с 2015 года санкционной продукции

В Россельхознадзоре отчитались о выполнении указа президента России «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в рамках которого с августа 2015 года было уничтожено свыше 26 тыс. тонн незаконно ввезенных в Россию продуктов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди нелегально ввезенных товаров 999 тонн являются продуктами животноводства и 26,4 тыс. тонн — растительные продукты. Всего ведомство выявило более 27 тыс. тонн санкционной продукции.

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По имеющимся данным, наиболее часто уничтожались молочная продукция и фрукты, в частности, польские яблоки и турецкие томаты.

В ведомстве также заявили, что после вступления в силу указа были приняты меры для переориентации российских импортеров на сотрудничество с производителями из стран СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор объявил о проверке грибов в Белоруссии.