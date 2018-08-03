ФТС увеличила перечисления в бюджет до 3,1 трлн рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в период с января по июль текущего года увеличила перечисления в бюджет на 27,3%, до 3,132 трлн руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«За семь месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 3,132 триллиона рублей», — заявили в ФТС.

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Уточняется, что за июль 2018 года в бюджет было перечислено 504,7 млрд руб.

Ранее в ФТС сообщили, что положительное сальдо торгового баланса России в период с января по май текущего года выросло на 42,6% (на $24,3 млрд) и составило $81,4 млрд.