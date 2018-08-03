Мадуро анонсировал большие перемены в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о грядущих больших переменах в стране. Об этом сообщает El Universal.

Такое заявление глава государства сделал после того, как парламент страны проголосовал за легализацию бизнеса по обмену валюты в Венесуэле. До этого времени такие операции находились исключительно под контролем государства.

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По мнению некоторых аналитиков, легализация бизнеса по обмену валют не сможет решить проблему с инфляцией и не сможет оживить экономику.

Ранее Мадуро сообщил, что признает свою ответственность за экономический кризис в стране.

По его словам, все производственный модели, которые использовало правительство Венесуэлы, потерпели «крах».