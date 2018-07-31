«Ъ»: Россия и Казахстан не смогли договориться по экспорту угля

Россия и Казахстан не станут заключать соглашение по приоритетному экспорту казахстанского угля через российские порты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По словам источника, российской стороне удалось убедить казахскую в том, что указанный документ нанесет ущерб угольной отрасли России.

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В Минтрансе России отметили, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом и в случае подписания соглашения могут быть ущемлены интересы российских компаний.

В Министерстве инвестиций и развития Казахстана, а также в Ассоциации горно-металлургических предприятий (АГМП) Казахстана отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым взаимодействие в рамках ЕАЭС.