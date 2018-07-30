Путин ужесточил наказание за организацию азартных игр

Президент России Владимир Путин подписал поправки, которые усиливают ответственность за незаконные организацию и проведение лотерей и азартных игр. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, организация азартных игр без лицензии, а также систематическое предоставление помещений для незаконного проведения игр будут наказываться штрафом до 500 тыс. руб, либо обязательными работами до 240 часов.

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«Нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в игорном заведении либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб; на юридических лиц — от 300 тыс, до 500 тыс. руб», — сказано в документе.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр без получения.