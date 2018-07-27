Банк России не стал изменять ключевую ставку

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 27 июля 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых», — заявили в ЦБ.

Уточняется, что регулятор будет принимать решения по ключевой ставке исходя из оценок инфляционных рисков, динамики инфляции, а также развитии экономики.

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В ЦБ не исключили, что переход к нейтральной денежно-кредитной политике может произойти в следующем году.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор видит потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотеке.