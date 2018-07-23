ФНС обвинила в неуплате налогов интернет-магазин «Плеер.ру»

На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщается, что ведомство совместно с ФСБ пресекло «незаконную деятельность» в одном из магазинов электроники.

«Выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля прошлого года», — говорится на сайте ФНС.

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Отмечается, что полученная выручка не фиксировалась в налоговой отчетности и, соответственно, с нее не исчислялись и не уплачивались налоги.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент в офисе компании ведутся обыски. Также отмечается, что сайт магазина перестал работать.

В ФНС не сообщили, в работе какой компании выявлены нарушения, однако в РИА «Новости» уточнили, что речь идет о ритейлере электроники «Плеер.ру».