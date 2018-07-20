Россия выиграла иск против Украины в ВТО

России выиграла иск против Украины в ВТО по поводу введения Киевом антидемпинговой пошлины на ввоз нитрата аммония из России.. Об этом сообщает Reuters.

Россия подала иск в мае 2015 года, заявив, что пошлины нарушают антидемпинговое соглашение ВТО.

Украина установила пошлины с использованием энергокорректировок, как это ранее сделал Евросоюз, против которого Россия уже подала соответствующий иск в ВТО.

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Ранее сообщалось, что Украина подала требование о консультации с Россией в ВТО из-за ограничений на импорт украинской продукции.

Уточняется, что речь идет об ограничениях на импорт соков, пива, кондитерских изделий и обоев, сделанных на Украине.